Я не зарегистрирован ни в одной соцсети, зато у меня есть две собаки и любимая девушка. Хоакин Феникс рассказал о своей жизни Уиллу Ферреллу

Известный американский актер, продюсер, клипмейкер и музыкант Хоакин Феникс дал интервью журналу Interview. Собеседником актера стал комик Уилл Феррелл, а автором фотосессии – французский фотограф Эди Слиман.

Хоакин Феникс, который является четырехкратным номинантом и лауреатом премии Золотой глобус, трехкратным номинантом на премии Оскар и BAFTA, обладателем кубка Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля и музыкальной премии Грэмми, рассказал о съемках в нескольких последних фильмах, отношении к пресс-конференциям и фотосессиям, а также – о своих собаках.

© Hedi Slimane/Interview Magazine

Во время пресс-конференции по случаю премьеры фильма Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет, где Феникс сыграл главную роль, актер все время отворачивался от журналистов, а в конце и вовсе повернулся к ним спиной. Стало очевидно, что актер не в восторге от пресс-конференций и подобных публичных мероприятий. Уилл Феррелл поинтересовался у Хоакина Феникса, в чем причина.

"Все пресс-конференции кажутся мне странными, поскольку один журналист упрекает меня за то, что я слишком серьезен, другому не нравится, что я отвечаю на вопрос чересчур прямолинейно. Во время таких встреч я поглощен своими мыслями и ощущениями, на пресс-конференциях я чувствую себя неуютно и нелепо", – признается актер.

© Hedi Slimane/Interview Magazine

Также интервьюер спросил у Феникса, действительно ли для картины Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет актер рассекал по улицам на инвалидной коляске, не был ли это трюк с участием каскадеров.

"Да, на коляске ехал действительно я. Но знаете, как это делается в киноиндустрии. Вместо настоящего цемента дорога покрывается специальным искусственным", – рассказывает актер.

В картине Братья Систерс, которая еще не вышла в мировой прокат, Хоакину Фениксу пришлось управлять лошадьми. Однако, как оказалось, верховой ездой актер не владеет.

"В кадре я работал с двумя лошадьми, но была еще третья трюковая лошадь. Мне было больно на нее смотреть, она выглядела ужасно, ее мышцы постоянно изгибались. Мне не нравилась эта часть съемок, я сожалел, что вынужден был ездить верхом на лошадях. Мне было плохо, когда я должен был их оседлать. У меня постоянно было чувство, что им тяжело, что они не хотят, чтобы я сидел у них на спине", – делится Феникс.

© Hedi Slimane/Interview Magazine

На вопрос о том, любит ли актер участвовать в фотосессиях, Хоакин Феникс ответил, что на всех красивых снимках он выглядит неестественно. Съемку для журналов актер сравнил с реалити-шоу: "Допустим, вы учавствуете в реалити-шоу и идете на первое свидание. Вы хотите познакомиться с человеком поближе и просто поговорить. Но вы знаете, что вас снимают. И, кроме общения, вы начинаете думать, хорошо ли выглядите, правильно ли застенули куртку и почему не надели джинсы. Так же и с фотосессией, я начинаю думать, как себя выгодно показать, а мне становится не по себе", – говорит актер.

Также в рамках интервью Хоакин Феникс признался, что не зарегистрирован ни в одной соцсети и не смотрит футбол и другие спортивные соревнования, потому что это ему просто не интересно.

Зато у Феникса есть две собаки: его и его девушки. Актер рассказал, что поначалу животные не ладили, но спустя некоторое время подружились. И теперь по вечерам Хоакин Феникс, его возлюбленная и их собаки могут все вместе прижаться друг к другу, и это ощущение любви и тепла очень радует актера.

© Hedi Slimane/Interview Magazine

© Hedi Slimane/Interview Magazine

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