Да, я феминистка. Кейт Бланшетт - о своем президентстве на Каннском фестивале и презрении к Вайнштейну

Известная австралийская актриса, лауреат двух премий Оскар, трех премий BAFTA, трех статуэток Золотой глобус и многих других наград Кейт Бланшетт дала откровенное интервью изданию Variety.

Кейт Бланшетт, которая в этом году возглавит жюри Каннского кинофестиваля, рассказала о хроническом подавлении женских прав, о своем презрении к Харви Вайнштейну, о предстоящей роли главы жюри на фестивале в Каннах и о том, что ее мотивирует.

"Мне нравится вести диалог с людьми, которые интереснее, лучше меня, которые заняты чем-то важным, которые не обязательно думают так, как я. Я всегда заинтересована в открытии неожиданных, невидимых дверей, которых я раньше не замечала. Я вдохновляюсь, когда открываю книгу, которую мне порекомендовали, иду на выставку или слышу рассказ о чьем-то опыте. Недавно я была в Атланте, и там я встретилась с доктором, который рассказал мне о высокой распространенности торговли детьми, которая происходит в Атланте благодаря международному аэропорту в этом городе. Если я услышала о чем-то однажды, больше меня это не отпустит", – поведала 48-летняя Бланшетт о том, что ее мотивирует и заставляет действовать.

© Art Streiber/Variety

Отвечая на вопрос, могут ли женщины достичь паритета в бизнесе, где все, кроме одной медиакомпании, управляются мужчинами, Кейт Бланшетт сказала, что она чувствует, что лед тронулся, а окно стало открытым для всех: для женщин, для мужчин, для людей разных сексуальных убеждений. По мнению актрисы, сейчас главная задача – научиться быть бесстрашными.

Учитывая успех картин Жасмин, Чудо-женщина, Гравитация, Прибытие и многих других, где главными героинями выступают женщины, Кейт Бланшетт надеется, что Голливуд станет лучше финансировать фильмы с женскими персонажами.

"Но часть Голливуда глубоко консервативна и мыслит стереотипами. Меня очень радует, что женщины стали проявлять творческий подход и достигать значительных кассовых сборов. Сейчас существует много платформ, чтобы снимать актуальное кино. И если Голливуд будет отставать и не применит нового подхода к созданию кино, он превратится в непрогрессивную, ненужную пыль", – говорит Бланшетт.

"Да, я считаю себя феминисткой", – отвечает актриса на вопрос журналиста, – "Но это простое стремление к равноправию. Речь идет не о строительстве матриархата, хотя, учитывая бесконечные тысячелетия, в течение которых мы трудились под патриархатом, я бы не прочь хоть малейшего кусочка матриархата".

© Art Streiber/Variety

Кейт Бланшетт, которая активно поддерживает женщин, признавшихся в сексуальных домогательствах в свой адрес, говорит, что и сама с этим сталкивалась: "Конечно, ко мне приставали. Я практически не знаю таких, кого бы это не коснулось".

Обсуждая тему сексуального скандала с Харви Вайнштейном, актриса призналась, что ей он также делал неоднозначные намеки и что она его презирает.

"Он часто говорил мне, что мы не просто друзья. Но я бы никогда не сделала то, что он предлагал мне сделать. Я заинтересована в том, чтобы Вайнштейн и ему подобные подвергались судебному преследованию. Мы должны установить юридический прецедент", – считает Бланшетт.

Также актриса рассказала о своей предстоящей работе в качестве президента жюри на 71-ом Каннском кинофестивале, который пройдет с 9 по 20 мая:

"Судить творчество своих коллег – это невероятная ответственность. Получение такого приза – важная международная стартовая площадка для фильма. В жюри сидят девять человек, которые пытаются найти баланс и достичь согласия по поводу участников кинопоказа. Я уверена, это будет очень сложная задача. Тем не менее, я не могу дождаться дискуссии. Канны всегда носили многокультурный характер, и моя роль – видеть и оценивать это", – сказала актриса.

В рамках интервью Бланшетт также призналась, что слушать любит больше, чем говорить, но когда она говорит, она достаточно прямолинейна, скрывать мысли, которые ее беспокоят, она неспособна.

"Я никогда не ощущаю себя счастливой... Но я думаю, что это хорошо. Мне нравится двигаться вперед и искать недостатки в том, что я делала ранее. В целом, мои неудачи научили меня гораздо большему, чем успех", – делится актриса.

© Art Streiber/Variety

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