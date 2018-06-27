Каникулы в Мексике. Белла Хадид снялась топлесс в летней фотоистории Криса Коллса

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках откровенной фотосессии для мексиканского модного глянца Vogue. Съемки проходили в элитном пятизвездочном отеле Esencia, расположенном в мексиканском городе Кспу-Ха.
21-летняя звезда украсила три обложки июльского номера издания, на одной из которых появилась топлесс, позируя на пляже. Стоит отметить, что откровенный кадр, который был опубликован на официальной странице модели в Instagram, набрал свыше 1 млн лайков.
В летней фотоистории, автором которой выступил популярный модный фотограф Крис Коллс, Хадид появилась в стильных образах от таких премиальных марок, как Chanel и Michael Cors, а также в украшениях от Bulgari.
За стиль съемки и наряды супермодели отвечала стилист Валентина Колладо, которая, по данным издания, стремилась создать свежие небанальные летние образы, которые соответствуют текущим модным тенденциям.
Смотрите также
- Лучшие модели мира в объективе культового фотодуэта. Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в гламурном вестерне для DSquared2
- Минимум - новый максимум. Белла Хадид показала тренды летнего макияжа в рекламе Dior
- Иногда мне не хочется быть Беллой. Супермодель Белла Хадид дала откровенное интервью об индустрии моды
Смотрите также
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования