Каникулы в Мексике. Белла Хадид снялась топлесс в летней фотоистории Криса Коллса

Американская супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках откровенной фотосессии для мексиканского модного глянца Vogue. Съемки проходили в элитном пятизвездочном отеле Esencia, расположенном в мексиканском городе Кспу-Ха.

21-летняя звезда украсила три обложки июльского номера издания, на одной из которых появилась топлесс, позируя на пляже. Стоит отметить, что откровенный кадр, который был опубликован на официальной странице модели в Instagram, набрал свыше 1 млн лайков.

Публикация от (@bellahadid) 25 Июн 2018 в 6:25 PDT

В летней фотоистории, автором которой выступил популярный модный фотограф Крис Коллс, Хадид появилась в стильных образах от таких премиальных марок, как Chanel и Michael Cors, а также в украшениях от Bulgari.

За стиль съемки и наряды супермодели отвечала стилист Валентина Колладо, которая, по данным издания, стремилась создать свежие небанальные летние образы, которые соответствуют текущим модным тенденциям.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook