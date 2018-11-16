Я все еще чувствую магию. Ленни Кравиц о страсти к музыке и новом альбоме

Популярный американский рок-музыкант, композитор и актер Ленни Кравиц украсил обложку нового номера журнала Man About Town.

Автором фотосета с легендой мира музыки стал известный модный фотограф Мариано Виванко.

Для создания уникального стиля Кравица в съемке были использованы вещи из персонального гардероба музыканта, а также одежда, отобранная стилистом Вэй Перри. В частности, неотъемлемая часть образа Ленни – кожаные брюки – сочетаются с пиджаками Saint Laurent, рубашками и кимоно Tripple RRR.

Фото: Mariano Vivanco

В интервью Кравиц также рассказал о том, что, спустя все эти годы, все еще чувствует волнение из-за музыки. «Я все еще чувствую себя так, как когда делал музыку, будучи в старшей школе. Я все еще чувствую магию. Это замечательно. Я не пресытился, я не прошел это, я не устал от нее», - говорит он.

Фото: Mariano Vivanco

Музыкант также рассказал о работе над своим новым альбомом Low, вышедшем в 2018 году. «Если бы я сейчас я отправился в студию, я бы немного нервничал. Я весь в творчестве. [Но] потому что ты в начале нового пути, начать этот альбом было сложно для меня. Я не был уверен, куда идти. Мне нужно было остановиться на минуту, ничего не делать, успокоиться и просто послушать. И вот тогда эти мечты начались», - говорит Кравиц.

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