Я стала невероятно чувствительной. Николь Кидман рассказала о борьбе со страхами и своем отношении к секс-скандалам

Известная австралийская актриса Николь Кидман стала главной героиней октябрьского номера журнала Marie Claire. Звезда снялась в роскошной фотосессии в багровых осенних тонах и дала изданию большое интервью.

Для фотосъемки 51-летняя Кидман примерила стильные наряды от Salvatore Ferragamo, Givenchy и Fendi. Автором снимков стал американский фотограф Томас Уайтсайд.

В рамках интервью актриса рассказала о своей жизни, отношении к окружающему миру и внутренней стойкости.

© Thomas Whiteside/Marie Claire

«Полагаю, у меня очень спокойная, размеренная жизнь», – говорит Николь Кидман, – «Я стараюсь быть душевным, творческим человеком, стараюсь воспитывать дочерей осознанно и в ногу со временем. С возрастом время становится таким драгоценным».

Также актриса призналась, что сейчас она берется за проекты, которые сильно резонируют с ее личностью. «Я чувствую этот мир гораздо лучше, чем когда-либо. Я стала невероятно чувствительной к происходящему вокруг и могу делать важные заявления», – отметила Кидман.

Так, одна из последних работ Николь Кидман – роль в драматическом фильме Исчезнувший мальчик. Здесь актриса вместе с Расселом Кроу играют родителей парня-гомосексуала. Узнав о нетрадиционной ориентации сына, родители отправляют его в лагерь конверсионной терапии.

© Thomas Whiteside/Marie Claire

«В своем перевоплощении в разных персонажей Николь безупречна. Великие актеры всегда сочетают в себе некую застенчивость, мастерство, острую чувствительность и внутреннюю закалку», – отзывается о Николь Кидман Рассел Кроу.

Говоря о храбрости, актриса признается, что ей свойственно испытывать страх:

«Время от времени страх меня просто парализует, но в то же время меня воспитывали стоики. Это целая философия, способ поведения и принцип существования в этом мире, которого у меня нет. Частично я им овладела, но гораздо чаще меня одолевают мысли "Боже, как мне это пережить? Я этого не вынесу! Я не смогу! Но потом я думаю: "Да, соберись!"», – делится звезда, – «А когда у вас появляются дети, вы уже не позволяете себе паниковать. Вы думаете "Так, я не могу просто валяться и ничего с этим не делать"».

© Thomas Whiteside/Marie Claire

Однако стойкость – это та черта актрисы, которую пришлось в себе взрастить. Николь Кидман пережила болезненные испытания в личной жизни, в частности, выкидыши, тщетные попытки забеременеть во время брака с Томом Крузом и решение приемных детей остаться с отцом после развода Кидман и Круза в 2001 году. Все это помогло актрисе стать сильнее.

Как посол доброй воли Фонда развития ООН в интересах женщин, Николь Кидман всегда старается акцентировать внимание на вопросах феминизма, домашнего насилия, силы женской дружбы и так далее.

В октябре прошлого года, после многочисленных обвинений продюсера Харви Вайнштейна в харассменте, Кидман публично поддержала «всех женщин, столкнувшихся со злоупотреблением властью, будь то домашнее насилие или сексуальные домогательства на работе».

© Thomas Whiteside/Marie Claire

Тем не менее, актриса призналась, что обожает картины Романа Полански, которого обвинили в домогательствах и педофилии, но при этом не знает, как реагировать на эти обвинения.

«Я смотрела фильмы Полански, они потрясающие. Я смотрю на такие работы, руководствуясь собственным моральным компасом. Как правильно сделать? Запретить их? Посмотреть на них с точки зрения искусства? Или осудить? У меня нет ответов на эти вопросы», – говорит Николь.

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