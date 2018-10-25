Я слушаю проповеди на своем телефоне. Хейли Болдуин о Джастине Бибере и балансе в жизни

Модель и амбассадор бренда Tommy Hilfiger Хейли Болдуин снялась для ноябрьского номера Harpers Bazaar и рассказала о том, как ей удается находить баланс в насыщенной жизни.

Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман. Для фотосессии были использованы наряды от Versace, Fendi, Chanel, Louis Vuitton, и, естественно, Tommy Hilfiger.

«За последний год ко мне было больше внимания, чем когда-либо в моей жизни. Даже до…», - говорит Болдуин, останавливаясь прежде, чем сказать о помолвке с певцом Джастином Бибером в июле.

22-летняя модель отмечает, что с ее насыщенной карьерой и романом, которым постоянно интересуются СМИ, она осознала важность перезарядки: «Легко не думать о своем психическом здоровье или физическом здоровье, когда продолжаешь пробиваться, пробиваться, пробиваться. До этого года мне не нужно было ничего балансировать».

Хейли говорит, что в равновесии ее удерживают церковь («я действительно слушаю проповеди на своем телефоне, когда я в дороге»), занятия боксом («как житель Нью-Йорка, я иногда немного агрессивна») и семья.

В интервью Болдуин также заговорила о своем женихе Бибере: «Он невероятен, он побеждает все. Каждая песня, каждая статья. Это сумасшествие видеть, что он делает. Я всегда в шоке», - говорит она.

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