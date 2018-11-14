Я не хочу играть жену, я хочу играть женщину. Марго Робби заявила о желании изменить киноиндустрию

Австралийская актриса Марго Робби перевоплотилась в воздушную гимнастку для фотосессии, которая украсила страницы декабрьского номера британского Harper's Bazaar. Голливудская звезда позировала в нарядах из новых коллекций таких Домов моды, как Tom Ford, Chanel и Armani.

В качестве кавер-стар свежего номера глянца 28-летняя кинозвезда дала интервью, в котором рассказала о своем желании изменить киноиндустрию и сделать ее максимально комфортной для женщины-актрисы и женщины-зрителя. По словам Робби, основать собственную продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment ей захотелось именно для того, чтобы помочь женщинам:

«Когда мы решили основать нашу компанию, это была просто свежая идея, но на пике популярности движения #MeToo все стали говорить об этом более активно. Люди начали задумываться, почему же мы не снимаем фильмы для женщин? Ух ты, какое откровение, не правда ли?», - сообщила Робби.

Актриса также рассказала, что всегда мечтала играть серьезные сильные роли:

«Когда я пыталась сделать себе имя в кино, креативных ролей для женщин было очень мало. Но я не хотела читать еще один сценарий, где я должна сыграть роль жены или девушки в мужской сюжетной линии. Это полностью лишало меня вдохновения», - отметила звезда.

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