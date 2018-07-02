Я люблю свое тело и хочу его показывать. 45-летняя Хайди Клум рассказала об отсутствии комплексов и раскрыла секреты стройности

Немецкая супермодель Хайди Клум стала главной героиней юбилейного 25-го номера издания Ocean Drive Magazine.

45-летняя звезда украсила страницы глянца в купальниках и нижнем белье из новой коллекции собственного бренда Heidi Klum Swim. Помимо новых снимков с полуобнаженной моделью, автором которых выступил фотограф Макс Монтгомери, в свежем номере издания появилось откровенное интервью, в котором Клум рассказала о личных предпочтениях в пляжном гардеробе, а также призналась, что часто посещает нудистские пляжи:

«Мне очень комфортно в моем собственном теле. Я, как правило, не ношу закрытых купальников, особенно когда загораю. Обычно я выбираю маленькое бикини или просто низ от купальника. Я люблю свое тело и хочу его показывать. Люди всегда были склонны к обсуждению и осуждению, но у меня есть только одна жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится», - сообщила модель.

Клум добавила, что любовь к своему телу ей привили с детства родители.

«Я выросла в очень свободной среде. Мы с родителями часто посещали вместе нудистские пляжи. Мои родители очень открытые люди, но этого нельзя сказать обо всех немцах. У нас не было много денег, поэтому мы часто ходили в походы, и мои родители выбирали кемпинги для нудистов, поэтому нагота стала для меня абсолютно нормальным явлением. В таких местах ты выделяешься больше, если носишь одежду», - рассказала звезда.

Клум также призналась, что не всегда была так раскована. Она сообщила, что ранее испытывала комплексы из-за своей худобы:

«Меня критиковали за то, что я слишком худая. Я всегда была стройной и в прессе писали, что я страдаю пищевыми расстройствами или попросту ничего не ем. Но это не так. Они размещали мои фото после беременности с огромной грудью рядом с фотографиями, где я выгляжу очень худой. Да, на некоторых снимках я выгляжу более округлой, но в целом у меня худощавое телосложение, поэтому я не вижу повода для критики – такое тело мне дано самой природой», - призналась модель.

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