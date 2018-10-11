Я хочу отдохнуть. Кэти Перри рассказала о желании взять паузу в карьере

Американская певица Кэти Перри снялась в новой фотосессии для журнала Footwear News Magazine, посвященного обуви.

Помимо ярких снимков, на которых 33-летняя поп-звезда демонстрирует оригинальные образы, в новом номере издания появилось откровенное интервью. В нем Перри признается, что хочет взять паузу в карьере:

«Я просто хочу отдохнуть, ведь я была на гастролях последние 10 лет. Я не планирую записывать новый альбом в ближайшее время. Мне кажется, я уже достаточно сделала. Я ворвалась в музыкальный бизнес и имела оглушительный успех, и я очень благодарна за это», - призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Footwear News (@footwearnews) 8 Окт 2018 в 6:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Footwear News (@footwearnews) 8 Окт 2018 в 6:40 PDT

Перри также рассказала о своей семье, отметив, что, несмотря на ее мировую известность, родственники никогда не ставят ее на пьедестал:

«Я очень много работала над собой – над своим психическим здоровьем, над своей духовностью. В данный момент я пытаюсь найти баланс. Я очень благодарна своей семье, которая всегда меня поддерживала, но никогда не ставила на пьедестал», - отметила звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Footwear News (@footwearnews) 8 Окт 2018 в 7:29 PDT

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