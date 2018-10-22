Я давно отказалась от идеи счастья. Клэр Фой о съемках в Девушке, которая застряла в паутине

Британская актриса Клэр Фой, наиболее известная по роли королевы Елизаветы ІІ в сериале Корона, снялась для Porter Edit и рассказала о роли Лисбет Саландер в фильме Девушка, которая застряла в паутине, который выходит на экраны 8 ноября.

Роль Елизаветы принесла 34-летней Фой награды Золотой глобус и Эмми, и подтвердил ее статус трансатлантической звезды.

Фой также снялась в фильме Первый человек Дэмиена Шазелла, сыграв Джанет, супругу Нила Армстронга, которого играет Райан Гослинг. На вопрос о том, насколько ужасно быть замужем за Гослингом, актриса отвечает: «Ну, я не была замужем за Райаном Гослингом. К сожалению, я была замужем за Нилом Армстронгом».

Фото: Liz Collins

В марте Фой стала фигуранткой истории о гендерном дисбалансе в оплате труда мужчинам и женщинам на съемках Короны. Актриса узнала, что ей платили меньше, чем ее экранному супругу Мэтту Смиту. Продюсерская компания обещала вернуть ей недостающее, но пока не сделала этого. «Я была глубоко ранена этим, - говорит она, - потому что работала над этим сериалом два года. Я любила все в нем. И потом узнала, что есть большая, жирная, грязная тайна, о которой никто никогда не говорил. … Я могла бы ничего не говорить. И я думаю, все предпочли бы это. Но я подумала, если промолчу, буду обманывать себя и всех других женщин, которых я знаю».

Фото: Liz Collins

В фильме Девушка, которая застряла в паутине режиссера Федерико Альвареса, который скоро выходит на экраны, Фой играет Лисбет Саландер – персонаж, созданный писателем Стигом Ларссоном. «У меня был большой опыт игры вымышленных персонажей, адаптации романов или действительно известных людей, поэтому я уже испытывала, когда все критикуют и сравнивают. Это также своего рода соблазн: это такая сложная борьба - вы обречены с самого начала».

Лисбет в исполнении Фой - это обновленный подход к персонажу Ларссона, созданного в 2002 году. «Лисбет, которую он создал, не особенно актуальна в современном обществе. С эстетической точки зрения - пирсинг, татуировки, все эмо-вещи. И Фед, и я не хотели, чтобы она была возбуждающей. Я всегда считаю, если в фильмах есть элементы лесбийства, которые просто возбуждают, - это для мужского разглядывания, и я не делаю этого. У нее нет времени заниматься сексом с кем-либо, она постоянно где-то бегает».

Съемки фильма проходили в течение трех месяцев в Берлине и Стокгольме и совпали с разводом Фой с мужем, британским актером Стивеном Кэмпбеллом Муром. «Я отказалась от идеи счастья давным-давно. Я думаю, вы можете быть невероятно, безумно счастливым в одну минуту, и быть несчастным в следующую... Я поняла, что моя жизнь довольно драматична, и это ОК. Я действительно счастлива, но... Я не жду, что какой-то момент продлится вечно».

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