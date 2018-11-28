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Ты - моя одержимость. Изабель Юппер снялась для журнала об искусстве и эротике

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Ты - моя одержимость. Изабель Юппер снялась для журнала об искусстве и эротике
Фото: Instagram

Легендарная французская актриса Изабель Юппер (Она, Пианистка, 8 женщин) снялась в фотосете для журнала CAP 74024 - издания об искусстве, моде и эротике.

Тема этого номера - Ты - моя одержимость (You are my Obsession).

Автором фотосета выступил Бруно Стаут.

На снимках Юппер позирует в платьях от Saint Laurent и Giorgio Armani, держит на плече миниатюрную сумочку Jacquemus, разговаривает по старинному телефону и обнимает мужчину.

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Публикация от CAP 74024 (@cap74024)

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Публикация от Total (@totalworld)

 

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Публикация от BRUNO STAUB (@brunostaub)

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Публикация от Jonathan huguet ???????? (@jonathan_huguet)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jonathan huguet ???????? (@jonathan_huguet)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jonathan huguet ???????? (@jonathan_huguet)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jonathan huguet ???????? (@jonathan_huguet)

 

  

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