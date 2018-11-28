Ты - моя одержимость. Изабель Юппер снялась для журнала об искусстве и эротике

Легендарная французская актриса Изабель Юппер (Она, Пианистка, 8 женщин) снялась в фотосете для журнала CAP 74024 - издания об искусстве, моде и эротике.
Тема этого номера - Ты - моя одержимость (You are my Obsession).
Автором фотосета выступил Бруно Стаут.
На снимках Юппер позирует в платьях от Saint Laurent и Giorgio Armani, держит на плече миниатюрную сумочку Jacquemus, разговаривает по старинному телефону и обнимает мужчину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования