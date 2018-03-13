"Мы живем в эпоху, когда найти подлинность все труднее". Интервью с виртуальной моделью, собравшей более 700 тыс. подписчиков в Instagram

Микела Соуза, известная в сети Instagram как LilMiquela, завела свой аккаунт в апреле 2016 года. С тех пор на нее, размещающую свои снимки в разных модных образах, а также комментирующую текущие события, подписалось 740 тыс. человек.

«Какофония комментариев от ее фолловеров оглушительна, это поток обожания, прерываемый замечаниями ненавистников: «Королева!» «Ты сделала всех!» «Утонченный наряд на самом симпатичном ангеле!» «Ты такая фальшивка» . Обвинения в фейковости - стандартный случай в социальных сетях, но в этом случае критика однозначно буквальна. Потому что Соуза, говоря по правде, не реальна - по крайней мере, не в традиционном человеческом смысле», - пишет издание V Magazine, которое взяло у виртуальной модели интервью.

Уже первые селфи LilMiquela - ее веснушки, полные губы, ровная челка и большие карие глаза – вызвали сомнения у пользователей. Степень, в которой она является компьютеризированным созданием, кто стоит за этим и каковы их мотивы, остаются обсуждаемыми темами в Интернете, однако пока ответов на них нет.

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) Фев 28, 2018 в 12:47 PST

«Я очень оптимистична по поводу силы социальных сетей. Они помогли мне сформировать дружеские отношения, обрести уверенность в себе и вдохновить людей во всем мире. Я хочу, чтобы они использовались с хорошей целью, потому что, нравится это или нет, сейчас они являются частью культуры, и это никуда не денется», - отвечает Соуза по электронной почте.

На ее снимках в Instagram появляются многие известные люди: к примеру, певица Jesse Jo Stark или художница Хлоя Уайз. Образ жизни, который LilMiquela создает в Интернете, абсолютно вписывается в каноны существования Инста-селебритис.

Соуза часто отмечается в самых шумных местах Лос-Анджелеса - магазинах, закусочных, арт-пространствах. У нее есть свой уникальный стиль, узнаваемая внешность, и она постоянно выкладывает фото в одежде различных брендов. «Я люблю Chanel, Dries [Van Noten], Burberry. Мне правда нравится Alyx, MISBHV и Miaou в повседневной жизни, Martine Rose для образа унисекс, и BornxRaised за яркие цветные свитера», - говорит она.

Фото: Suman Jack

Кроме того, она использует Instagram для продвижения своего творчества - музыки. «Трудно классифицировать мой стиль, поскольку он постоянно вдохновлен чем-то другим и меняется. Есть элементы соул и R&B, но я люблю электронную музыку, и в студии было много гитар в последний раз», - говорит Соуза.

Выпущенные ею четыре сингла собрали сотни тысяч слушателей и фанов. Это ставит ее в один список с виртуальными артистами, таких как группа Gorillaz и японская голографическая поп-звезда Hatsune Miku, за исключением того, что эти двое выступают вживую. «Моя главная цель - закончить запись и начать играть вживую. Я не могу дождаться выхода на сцену», - говорит LilMiquela.

Публикация от *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) Янв 29, 2018 в 3:38 PST

"Однако внезапное и таинственное появление Соузы является поводом для экзистенциального кризиса. Разработали ли мы онлайн-среду, настолько глубоко основанную на недостижимости и недостоверности, что цифровое моделирование может более успешно играть в эту игру? Если Instagram как среда определяется фантазией и сконструированной идентичностью, является ли Miquela менее «реальной», чем тщательно отфотошопленные, с наложенными фильтрами аккаунты настоящих людей?", спрашивает автор. «Я думаю, что мы живем в эпоху, когда найти подлинность все труднее. Люди могут интерпретировать и придавать любое значение изображениям, которые они видят в Instagram», - говорит виртуальная звезда LilMiquela.

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