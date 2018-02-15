Индийский цветок. Приянка Чопра восхитила красотой в ярких нарядах

Известная индийская актриса Приянка Чопра снялась для февральского номера журнала Harper’s Bazaar Vietnam.

В рамках фотосессии, автором которой выступил фэшн-фотограф Грег Сволс, Приянка Чопра примерила яркие платья Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano, Marchesa и других модных брендов.

Чопра, которая в 2000 году стала обладательницей титула Мисс Мира, после чего построила успешную модельную и актерскую карьеру, одинаково великолепно смотрится и в нежно-воздушном фиолетовом платье, и в сексуальном красном наряде с блестками, и в элегантном золотистом платье с бахромой.

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Смотрите все образы Приянки Чопры в съемке для вьетнамского Harper’s Bazaar в галерее ниже.

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