Игры в прятки. Эмили Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии

Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней октябрьского номера мексиканского Vogue.
27-летняя модель, известная своими провокационными снимками в Instagram и фотосессиями в стиле ню, появилась на страницах глянца в сексуальных образах исключительно черного цвета.
В частности, Ратаковски примерила наряды из кожи и кружева, продемонстрировав стройные формы. Образы модели дополнял яркий вечерний макияж, созданный известным нью-йоркским визажистом Юми Ли. Автором фотосессии выступила Карин Бэкофф.
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Помимо новых снимков, мексиканский Vogue представил на своем официальном сайте бэкстейдж-видео с Ратаковски, в описании которого назвал главную героиню октябрьского выпуска «одержимостью»:
«Эмили Ратаковски – наша последняя одержимость. Эта история окрашена дарковым стилем noir, воплощенном в коже и кружеве, которые стали частью нашей провокационной игры с Эмили», - сообщил Vogue.
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