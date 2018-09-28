Игры в прятки. Эмили Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии

Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней октябрьского номера мексиканского Vogue.

27-летняя модель, известная своими провокационными снимками в Instagram и фотосессиями в стиле ню, появилась на страницах глянца в сексуальных образах исключительно черного цвета.

В частности, Ратаковски примерила наряды из кожи и кружева, продемонстрировав стройные формы. Образы модели дополнял яркий вечерний макияж, созданный известным нью-йоркским визажистом Юми Ли. Автором фотосессии выступила Карин Бэкофф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Сен 2018 в 6:10 PDT

Помимо новых снимков, мексиканский Vogue представил на своем официальном сайте бэкстейдж-видео с Ратаковски, в описании которого назвал главную героиню октябрьского выпуска «одержимостью»:

«Эмили Ратаковски – наша последняя одержимость. Эта история окрашена дарковым стилем noir, воплощенном в коже и кружеве, которые стали частью нашей провокационной игры с Эмили», - сообщил Vogue.

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