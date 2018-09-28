На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Игры в прятки. Эмили Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии
© Vogue

Ратаковски снялась в сексуальной фотосессии

Американская модель Эмили Ратаковски стала главной героиней октябрьского номера мексиканского Vogue.

27-летняя модель, известная своими провокационными снимками в Instagram и фотосессиями в стиле ню, появилась на страницах глянца в сексуальных образах исключительно черного цвета.

В частности, Ратаковски примерила наряды из кожи и кружева, продемонстрировав стройные формы. Образы модели дополнял яркий вечерний макияж, созданный известным нью-йоркским визажистом Юми Ли. Автором фотосессии выступила Карин Бэкофф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Помимо новых снимков, мексиканский Vogue представил на своем официальном сайте бэкстейдж-видео с Ратаковски, в описании которого назвал главную героиню октябрьского выпуска «одержимостью»:

«Эмили Ратаковски – наша последняя одержимость. Эта история окрашена дарковым стилем noir, воплощенном в коже и кружеве, которые стали частью нашей провокационной игры с Эмили», - сообщил Vogue.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове