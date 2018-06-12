Игра в классику. 52-летняя Синди Кроуфорд показала главные тренды осени 2018

Легендарная американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней июньского номера тайваньского Harper’s Bazaar.

На страницах свежего номера глянца 52-летняя модель продемонстрировала ключевые тренды осени 2018 – клетчатые наряды, которые можно отнести к вневременной осенней классике, плотные колготы и верхнюю одежду в стиле oversize, включая объемные жакеты, пиджаки и тренчи свободного кроя.

Кроуфорд позировала чилийскому фотографу Нино Муньосу в трендовых образах из осенних коллекций таких премиальных марок, как Balenciaga, Calvin Klein, Ellery и Off-White.

Напомним, ранее Кроуфорд снялась в совместной черно-белой фотосессии со своей дочерью Кайей Гербер для рекламы премиального часового бренда Omega.

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