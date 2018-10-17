Философия жизни. Шэрон Стоун показала фото в молодости

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками архивным фото в молодости.
60-летняя американская кинозвезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый портрет известного чешского фотографа Тоно Стано. В подписи к снимку Стоун поделилась собственной цитатой.
«Люди боятся перемен, будто они что-то теряют. Они не понимают, что также что-то приобретают», - написала звезда.
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Актриса также опубликовала фото, на котором позирует с известным кинорежиссером и продюсером Эммануэлем Итье, в подписи к которому анонсировала кинопоказ его документального фильма Мы, люди (We The People) в Бермудском Институте подводных исследований.
«С гордостью анонсирую, что наш фильм Мы, люди, получивший престижную награду Global Citizen Award, будет показан в Бермудском Институте подводных исследований», - подписала фото Стоун.
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