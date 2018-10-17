На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Философия жизни. Шэрон Стоун показала фото в молодости

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Стоун показала архивное фото
© Getty

Стоун показала архивное фото

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками архивным фото в молодости.

60-летняя американская кинозвезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый портрет известного чешского фотографа Тоно Стано. В подписи к снимку Стоун поделилась собственной цитатой.

«Люди боятся перемен, будто они что-то теряют. Они не понимают, что также что-то приобретают», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Актриса также опубликовала фото, на котором позирует с известным кинорежиссером и продюсером Эммануэлем Итье, в подписи к которому анонсировала кинопоказ его документального фильма Мы, люди (We The People) в Бермудском Институте подводных исследований.

«С гордостью анонсирую, что наш фильм Мы, люди, получивший престижную награду Global Citizen Award, будет показан в Бермудском Институте подводных исследований», - подписала фото Стоун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Proud to announce our @una.usa #GlobalCitizenAward-winning movie #WeThePeople will screen at the #BermudaUnderwaterExplorationInstitute with director @emmanuel_itier in person, Oct. 18th, 7:30 PM. Info: https://bit.ly/2Cl9II7 #BeAVoice #peace

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове