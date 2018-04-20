Femme Fatale. Джиджи Хадид позировала в коже и латексе для модной съемки фотодуэта Луиджи и Янго

Представительница новой формации популярных девушек-моделей Джиджи Хадид стала кавер-стар июньского номера Vogue Япония.

Автором модной съемки, опубликованной на страницах японского глянца, выступил популярный в мире моды фотодуэт Луиджи Мурено и Янго Хенци.

Хадид позировала в образе femme fatale, примерив кожаные корсеты, латексные жакеты и оверсайз-пиджаки от таких марок, как Ermanno Scervino и Celine.

Публикация от Luigi Murenu (@luigimurenu) 19 Апр 2018 в 5:01 PDT

Кадры из новой фотосессии появились на официальной странице супермодели в Instagram, где она выразила благодарность всем участникам модной съемки, отметив, что кавер-стори для Vogue Япония вошла в число ее фаворитов:

«Невероятно счастлива и взволнована представить вам свою обложку июньского Vogue Япония. Спасибо моим друзьям - фотографам Луиджи и Янго, визажисту Юми Ли и стилисту Джулии фон Боэм за еще одну стори в числе фаворитов», - написала звезда.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 18 Апр 2018 в 7:57 PDT

Отметим, накануне в сети была опубликована еще одна модная съемка при участии 22-летней Хадид, сделанная для майского номера Harper’s Bazaar.

Супермодель позировала известному фотографу Мариано Виванко в ярких образах из новых весенне-летних коллекций премиальных брендов, включая Ralph Lauren, Valentino и Celine.

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