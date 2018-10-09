Femme Fatale. Даша Астафьева снялась топлесс в новой фотосессии

Украинская певица Даша Астафьева поделилась снимками из новой фотосессии.
33-летняя солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram кадры из фотосета, на которых позирует в ярких образах. Стилистом съемки выступила Лилия Литковская.
На одном из снимков Астафьева позирует топлесс.
«Нет слов, очень красивая», «Вау, какая!», «Даша, ты модель наша!», «Какие крутые фото», - восхищаются снимками поклонники звезды.
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Напомним, ранее Астафьева покорила Сеть фотоснимками, на которых позирует в бюстгальтере в воде под прозрачной тканью.
Автором кадров выступил украинский фотограф Илья Ратман, который и ранее снимал певицу в сексуальных фотосессиях.
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