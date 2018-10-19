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Это перебор. Ким Кардашьян возмутила интернет голым фото

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Кардашьян шокировала рекламой своей косметики
© Instagram

Кардашьян шокировала рекламой своей косметики

Светская львица и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в Instagram первые кадры из рекламной кампании новой коллекции косметики своего бьюти-бренда KKW Beauty.

На рекламных снимках 37-летняя Кардашьян появляется обнаженной, прикрывая грудь руками, а также позирует вместе с голым манекенщиком. Автором кампейна выступил культовый фотограф Дэвид Лашапель.

Новая бьюти-реклама возмутила пользователей Сети своей чрезмерной откровенностью. В комментариях к фото фолловеры назвали ее «пошлой», а также раскритиковали Кардашьян за вульгарность.

«Это уже перебор!», «Ну сколько можно постить такие фото? Нечем больше хвастаться?», «Уже тошнит от таких фото», «Это вульгарно и пошло», «Дешевка», - пишут в Сети.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, несколькими днями ранее Кардашьян поделилась с поклонниками редким школьным фото. Светская львица опубликовала снимок, на котором изображена вместе со своими лучшими подругами – сестрой Кортни Кардашьян и близкой подругой Эллисон Стеттер.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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