Ест круассаны, пьет кофе и очаровывает. Венсан Кассель в съемке для Vogue Korea

Венсан Кассель снялся для декабрьского выпуска журнала Vogue Korea вместе с корейским актером Ю А Ином в честь выхода драмы День национального банкротства.

В кадре два актера с впечатляющей полярностью: французская легенда Венсан Кассель и южнокорейский молодой Ю А Ин. Они встретились на крыше Парижа, чтобы сняться в для обложки декабрьского выпуска Vogue Korea. Два актера сыграли главные роли в фильме День национального банкротства и именно выходу этого фильма на экраны посвящена обложка и фотоистория.

9 утра. Первым приехал в студию Венсан Кассель. Как только он зашел, сразу же включил музыку бразильского музыканта Каэтаану Велоозу. Это был интересный выбор. В ответ на вопрос: «Тебе нравится музыка?» Кассель с чашкой кофе в одной руке и круассаном в другой – широко улыбнулся.

Уже более двадцати лет Кассель восхищает своей взрывной энергией. В фильме он играет роль директора Международного валютного фонда. «Когда я берусь за роль, я готовлюсь. Я могу убедить аудиторию. Конечно, моя роль в этом фильме – это роль злодея для корейской аудитории. В то время МВФ считал, что нужно лечить Корею, как врач, который готов заставить пациентов вернуться в болезнь».

Ю А Ин был выбран на роль Ю Джун Ха - инвестора, сделавшего ставку на судьбе страны. «Я был очень впечатлен игрой старших коллег-актеров. Это был совершенно новый уровень. Мне было интересно, как они демонстрируют столь глубокую игру. Я смог увидеть путь для собственного будущего, глядя на то, как они развивают собственные навыки на протяжении карьеры» - рассказывает молодой актер.

Для Vogue актеров снимает приглашенный фотограф Виктор Сантьяго. Кажется, что двум мужчинам не очень удобно делить на двоих одну обложку. Одно пространство. Но когда они стоят перед камерой вместе, мы видим, какие они разные. На общих фото Кассель немного забирает внимание на себя. Но на одной из них он уходит из кадра, оставляя все внимание Ю А Ину.

Фильм День национального банкротства.

Режиссер картины – Чхве Гук-хи. Финансовый триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает историю бурной недели, ведущей к согласованию пакета мер между МВФ (Международный валютный фонд) и Южной Кореей, которые должны были спасти экономику страны в период финансового кризиса 1997 года.

Фильм рассказивает историю через нескольких персонажей. Одни из которых пытаются остановить кризис, а другие преследуют свои личные цели.

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