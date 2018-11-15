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Есть, что показать. Дочь Юэна Макгрегора снялась обнаженной

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Дочь Макгрегора снялась обнаженной
© Instagram

Дочь Макгрегора снялась обнаженной

Дочь известного шотландского актера Юэна Макгрегора, 22-летняя Клара Макгрегор снялась в откровенной фотосессии.

Кадры из черно-белого фотосета, автором которого выступил Андреа Мете, были опубликованы на личной странице Клары в Instagram, а также в аккаунте самого фотографа.

Старшая дочь Макгрегора и Ив Мавракис, которые в этом году объявили о разводе спустя 22 лет брака, появилась на снимках без одежды, продемонстрировав стройные формы.

В подписи к одному из фото Клара сообщила, что посвятила фотосет поэзии, красоте и романтике.

«Мы не читаем и не пишем поэзию из-за того, что она милая. Мы читаем и пишем поэзию потому что мы члены человеческой расы. А человеческая раса не может жить без страсти. Медицина, право, технологии, бизнес – все это благородные занятия, необходимые для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика и любовь – это именно то, чем мы живем», - написала она.

Отметим, Клара Макгрегор развивает свою модельную карьеру, а также пробует себя в профессиональной фотосъемке. Девушка закончила художественную школу Тиш при Нью-Йоркском университете, в котором обучалась искусству фотографии.

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Публикация от claramcgregor (@claramcgregor)

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