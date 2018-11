Играть Камиллу было изматывающе. Эми Адамс снялась в фотоистории для журнала и рассказала о роли в Острых предметах

Американская актриса Эми Адамс (Джули и Джулия, Большие глаза) снялась в фотоистории для нового номера журнала So It Goes.

Автором серии необычных фотографий стал Бо Мэрион. На фото с обложки, созданном в виде коллажа, актриса одета в свитер Louis Vuitton.

Во всей фотосессии стилист Петра Фланнери создала для Эми нежные, домашние образы из одежды дизайнерских брендов. В съемке были использованы наряды от Chanel, Stella McCartney, Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe.

Также Адамс рассказала изданию о том, как повлияла на нее работа над популярным сериалом Острые предметы.

«Роль Камиллы в Острых предметах, думаю, была первым разом, когда я когда-либо изучала свою собственную грусть на очень глубоком уровне. Я делала это частично в фильмах, но никогда в глубинах внутри персонажа - депрессии и печали. Чувствовать эту уязвимость было действительно страшно», - говорит актриса.

Фото: Boe Marion

«Играть Камиллу было изматывающе, но мне нравилось это изо дня в день: прорабатывание проблем на съемках и выяснение самых эффективных способов что-либо сделать. Это нажало все мои кнопки контроля в правильном месте. Ведь иногда как актер ты можешь чувствовать себя вне контроля», - добавила Адамс.

