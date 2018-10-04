Элегантность феминизма. Кейт Бланшетт на обложке итальянского Vanity Fair

Популярная актриса Кейт Бланшетт (Восемь подруг Оушена, Манифесто) снялась для обложки нового номера журнала Vanity Fair Italy.

Автором снимков стал известный фотограф Том Мунро, а стилистом съемки выступила Пегги Райс.

На фото для обложки Бланшетт позирует в бархатном платье от дома Giorgio Armani, амбассадором которого является. Наряды Armani – брючные костюмы, платья, жакеты и брюки – были использованы для всей съемки.

В интервью изданию актриса говорит, что всегда считала себя феминисткой. «Да, я всегда была ею, и я никогда не считала (это понятие - НВ) отрицательным. Я выросла в семье женщин и для меня это термин, всегда связанный с силой и равенством, и я всегда чувствовала себя победительницей всех предыдущих битв, я знаю, сколько стоило нам то, что мы получили. Но еще многое предстоит сделать!»

Фото: Tom Munro

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