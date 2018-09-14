На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Джулианна Мур снялась в фотоистории Тома Мунро и рассказала о роли оперной певицы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джулианна Мур снялась в фотоистории Тома Мунро и рассказала о роли оперной певицы

Популярная актриса Джулианна Мур стала героиней обложки октябрьского номера журнала Town&Country.

Автором фотосессии стал фотограф Том Мунро, известный мастер портретов знаменитостей.

На снимке, использованном для обложки, Мур позирует в платье Chanel Haute Couture и украшениях от этого же дома моды. Образы для фотосета создавала стилист Николетта Санторо, которая выбрала для героини наряды от брендов Givenchy, Dior и Valentino.

В интервью изданию актриса рассказала о своей последней работе в фильме Бельканто - роли оперной певицы Роксаны Косс, которая приезжает в Южную Америку, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната, и вместе с другими гостями особняка становится заложницей боевиков.

«Пол Вайц (режиссер фильма - НВ) предложил мне сняться в фильме, и я подумала: «Абсолютно согласна», и так все произошло», - вспоминает она и рассказывает, что для роли ей пришлось заниматься с учителем вокала.

Мур рассказала, что героиня оказалась ей близка тем, что живет сама, без какого-либо общества, как было у самой актрисы, до того, как у нее появилась своя семья. «Поэтому, когда она оказывается в обществе других заложников, то начинает ценить это, ведь это происходит впервые», - говорит актриса.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове