Две легенды в одном лице. Жизель Бундхен снялась в образе Мины Мадзини для итальянского издания

Бразильская супермодель Жизель Бундхен украсила обложку октябрьского номера Vogue Италия, посвященного 60-летнему творческому юбилею культовой итальянской певицы Мины Мадзини.

38-летняя звезда приняла участие в съемках специальной фотосессии, в которой предстала в образе Мадзини. Бундхен позировала с нетипичными для нее рыжими волосами и ярким вечерним макияжем в стиле итальянской легенды.

Автором фотоистории выступил известный дуэт фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци.

«Мне всегда интересно играть разные роли на съемках и исследовать свои чувства, когда я выгляжу абсолютно не так, как в реальной жизни. Я благодарна Луиджи и Янго за возможность побыть в роли самой легендарной итальянской певицы всех времен», - прокомментировала фотосет Бундхен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 19 Сен 2018 в 2:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Mina Mazzini (@mina_mazzini_official) 12 Авг 2018 в 12:14 PDT

Главный редактор итальянского Vogue Эммануэль Фарнети добавила, что новый номер издания посвящен, прежде всего, Мадзини, как иконе стиля:

«Нам хотелось подчеркнуть таланты Мины не только в отношении музыки, но и в отношении креативности и моды. Мы сконцентрировались на том, какое влияние она оказала на моду, бьюти-индустрию и поп-культуру в целом с помощью своего экстраординарного творчества и уникального стиля», - сообщила она.

Первые кадры из новой фотосессии, а также видео с Бундхен были опубликованы на официальной странице Vogue Италия в Instagram, а также на личной странице супермодели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 21 Сен 2018 в 3:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 19 Сен 2018 в 12:45 PDT

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