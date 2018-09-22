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Две легенды в одном лице. Жизель Бундхен снялась в образе Мины Мадзини для итальянского издания

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Бундхен перевоплотилась в Мину Мадзини для нового номера итальянского Vogue
© Vogue

Бундхен перевоплотилась в Мину Мадзини для нового номера итальянского Vogue

Бразильская супермодель Жизель Бундхен украсила обложку октябрьского номера Vogue Италия, посвященного 60-летнему творческому юбилею культовой итальянской певицы Мины Мадзини.

38-летняя звезда приняла участие в съемках специальной фотосессии, в которой предстала в образе Мадзини. Бундхен позировала с нетипичными для нее рыжими волосами и ярким вечерним макияжем в стиле итальянской легенды.

Автором фотоистории выступил известный дуэт фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци.

«Мне всегда интересно играть разные роли на съемках и исследовать свои чувства, когда я выгляжу абсолютно не так, как в реальной жизни. Я благодарна Луиджи и Янго за возможность побыть в роли самой легендарной итальянской певицы всех времен», - прокомментировала фотосет Бундхен.

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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

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Публикация от Team Mina Mazzini (@mina_mazzini_official)

Главный редактор итальянского Vogue Эммануэль Фарнети добавила, что новый номер издания посвящен, прежде всего, Мадзини, как иконе стиля:

«Нам хотелось подчеркнуть таланты Мины не только в отношении музыки, но и в отношении креативности и моды. Мы сконцентрировались на том, какое влияние она оказала на моду, бьюти-индустрию и поп-культуру в целом с помощью своего экстраординарного творчества и уникального стиля», - сообщила она.

Первые кадры из новой фотосессии, а также видео с Бундхен были опубликованы на официальной странице Vogue Италия в Instagram, а также на личной странице супермодели.

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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

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Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

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