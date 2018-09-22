Две легенды в одном лице. Жизель Бундхен снялась в образе Мины Мадзини для итальянского издания

Бразильская супермодель Жизель Бундхен украсила обложку октябрьского номера Vogue Италия, посвященного 60-летнему творческому юбилею культовой итальянской певицы Мины Мадзини.
38-летняя звезда приняла участие в съемках специальной фотосессии, в которой предстала в образе Мадзини. Бундхен позировала с нетипичными для нее рыжими волосами и ярким вечерним макияжем в стиле итальянской легенды.
Автором фотоистории выступил известный дуэт фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци.
«Мне всегда интересно играть разные роли на съемках и исследовать свои чувства, когда я выгляжу абсолютно не так, как в реальной жизни. Я благодарна Луиджи и Янго за возможность побыть в роли самой легендарной итальянской певицы всех времен», - прокомментировала фотосет Бундхен.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Главный редактор итальянского Vogue Эммануэль Фарнети добавила, что новый номер издания посвящен, прежде всего, Мадзини, как иконе стиля:
«Нам хотелось подчеркнуть таланты Мины не только в отношении музыки, но и в отношении креативности и моды. Мы сконцентрировались на том, какое влияние она оказала на моду, бьюти-индустрию и поп-культуру в целом с помощью своего экстраординарного творчества и уникального стиля», - сообщила она.
Первые кадры из новой фотосессии, а также видео с Бундхен были опубликованы на официальной странице Vogue Италия в Instagram, а также на личной странице супермодели.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- В центре внимания. Жизель Бундхен и Даутцен Крус снялись в совместном фотосете для Stuart Weitzman
- Я не модель. Жизель Бундхен рассказала о карьере и жизненных принципах
- Уикенд одной из самых богатых супермоделей в мире. Жизель Бундхен отказалась от глянцевой безупречности
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования