Доктор Стрэндж в классическом костюме. Бенедикт Камбербэтч - о карьерных амбициях и о том, почему его нет в соцсетях

Накануне премьеры фантастического боевика "Мстители: Война бесконечности", основанного на комиксах Marvel, британский актер Бенедикт Камбербэтч стал главным героем апрельского номера журнала The Rake Magazine.

В предстоящей супергеройской картине Мстители: Война бесконечности Бенедикт Камбербэтч играет Доктора Стрэнджа. В гения хирургии Стивена Стрэнджа актер уже перевоплощался дважды: в 2016 году в фильме Доктор Стрэндж и в 2017 году в боевике Тор: Рагнарек.

В фотосессии для The Rake Magazine Бенедикт Камбербэтч предстал не в образе могущественного волшебника, а в строгих классических костюмах. Отметим, что Камбербэтч одинаково хорош и в мантии супергероя, и в длинном пальто Шерлока Холмса, и в безупречных костюмах с элегатными наручными часами.

© Steve Schofield/The Rake Magazine

В рамках интервью актер рассказал, что всегда понимал, что для достижения успеха нужно много работать:

"Я всегда был очень амбициозен, я смотрел на то, как люди справляются с большими камерами и брал с них пример. Я многому научился, наблюдая за карьерой Джеймса Макэвоя. Он блестящий актер и восхитительный человек. Я помню, как он начинал со второстепенных ролей в сериалах Большая игра и Бесстыдники, а затем ему стали предлагать главные роли. Комедия Попасть в десятку (где Макэвой сыграл студента) и историческая драма Последний король Шотландии (где он исполнил роль личного врача президента) были сняты в одном году".

© Steve Schofield/The Rake Magazine

"Но я даже и не мечтал быть всеобщим кумиром, как он", – продолжает Бенедикт Камбербэтч, – "Я знал, что для этого мне предстоить очень много работать. Мои родители – актеры, и я смотрел на их поколение. На то, как Ян Маккеллен и Патрик Стюарт создавали свою театральную карьеру. Я всегда думал, развитие моей карьеры будет похоже на опыт поколения моих родителей. Что я буду играть классику, объезжу с театральными гастролями всю страну и потихоньку буду наращивать популярность. Но все произошло гораздо быстрее".

© Steve Schofield/The Rake Magazine

Также в интервью актер объяснил, почему не зарегистрирован ни в одной социальной сети:

"Однажды кто-то сказал мне не делать этого. Это было бы похоже на то, чтобы войти в комнату, где люди хотят жениться на вас, убить вас, изнасиловать вас, влюбиться в вас. С людьми, которым интересно мое творчество, я бы предпочел встречаться лично. Есть люди, для которых постоянное внимание соцсетей – это комфортно и здорово, а есть другие люди, такие как я".

© Steve Schofield/The Rake Magazine

© Steve Schofield/The Rake Magazine

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