На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Без мамы. Дочь Кейт Мосс впервые снялась одна для обложки журнала

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Без мамы. Дочь Кейт Мосс впервые снялась одна для обложки журнала
Фото: Tim Walker

16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс снялась для обложки журнала Dazed. Фотосессия стала ее дебютом в съемках самостоятельно, без известной мамы.

Автором снимков стал Тим Уолкер, а стилистом фотосессии – крестная мать Лилы Грэйс Кэти Ингланд.

«Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска @dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта», - написала она в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I’m excited to share with you my first ever solo cover, for the @dazed winter issue. It was a dream to work with such an amazing team ???? #TimWalker @katy_england @sydhayeshair @lucyjbridge @isabellaburley @reidjamie @robbiespencer @clairemahealy @katemossagency @jeffersonhack @sydhayeshair, @julia_hackel

Публикация от Lila Moss (@lilamoss)

Для обложки Лила снялась в платье и шляпке с вуалью Celine. На других снимках юная модель позирует в объемных, ярких нарядах Louis Vuitton, а также винтажных платьях.

Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании для британского бренда The Braid Bar в прошлом году. В сентябре этого года, отпраздновав свой День рождения, она подписала контракт с модельным агентством своей матери, которое обеспечило ей пост амбассадора Marc Jacobs Beauty.

Фото: Tim Walker

Фото: Tim Walker

Фото: Tim Walker

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook  и  Instagram

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове