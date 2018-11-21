Без мамы. Дочь Кейт Мосс впервые снялась одна для обложки журнала

16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс снялась для обложки журнала Dazed. Фотосессия стала ее дебютом в съемках самостоятельно, без известной мамы.
Автором снимков стал Тим Уолкер, а стилистом фотосессии – крестная мать Лилы Грэйс Кэти Ингланд.
«Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска @dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта», - написала она в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I’m excited to share with you my first ever solo cover, for the @dazed winter issue. It was a dream to work with such an amazing team ???? #TimWalker @katy_england @sydhayeshair @lucyjbridge @isabellaburley @reidjamie @robbiespencer @clairemahealy @katemossagency @jeffersonhack @sydhayeshair, @julia_hackel
Для обложки Лила снялась в платье и шляпке с вуалью Celine. На других снимках юная модель позирует в объемных, ярких нарядах Louis Vuitton, а также винтажных платьях.
Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании для британского бренда The Braid Bar в прошлом году. В сентябре этого года, отпраздновав свой День рождения, она подписала контракт с модельным агентством своей матери, которое обеспечило ей пост амбассадора Marc Jacobs Beauty.
- Читайте также: Есть что показать. Дочь Юэна Макгрегора снялась обнаженной
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования