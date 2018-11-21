Без мамы. Дочь Кейт Мосс впервые снялась одна для обложки журнала

16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс снялась для обложки журнала Dazed. Фотосессия стала ее дебютом в съемках самостоятельно, без известной мамы.

Автором снимков стал Тим Уолкер, а стилистом фотосессии – крестная мать Лилы Грэйс Кэти Ингланд.

«Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска @dazed. Работать с такой потрясающей командой – просто мечта», - написала она в Instagram.

Для обложки Лила снялась в платье и шляпке с вуалью Celine. На других снимках юная модель позирует в объемных, ярких нарядах Louis Vuitton, а также винтажных платьях.

Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании для британского бренда The Braid Bar в прошлом году. В сентябре этого года, отпраздновав свой День рождения, она подписала контракт с модельным агентством своей матери, которое обеспечило ей пост амбассадора Marc Jacobs Beauty.

Фото: Tim Walker

Фото: Tim Walker

Фото: Tim Walker

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