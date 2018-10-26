Дочь Джонни Деппа снялась топлесс для обложки глянца

Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской кинозвезды Ванессы Паради 19-летняя Лили-Роуз Депп снялась топлесс для обложки свежего номера журнала V Magazine.

Первые кадры из откровенной фотосессии с восходящей звездой мировой индустрии моды были опубликованы на официальной странице издания в Instagram.

В съемках фотосета также приняла участие 51-летняя Памела Андерсон. Автором снимков выступил знаменитый фотограф и режиссер из Лос-Анджелеса Люк Гилфорд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от V Magazine (@vmagazine) 25 Окт 2018 в 6:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от V Magazine (@vmagazine) 25 Окт 2018 в 6:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от V Magazine (@vmagazine) 25 Окт 2018 в 6:01 PDT

В V Magazine также отметили, что приглашенным интервьюером номера стала голливудская актриса Кристен Стюарт, которая расспросила юную звезду о карьере, личной жизни и семье.

«Кавер-стар нашего свежего номера, Лили-Роуз Депп в беседе с Кристен Стюарт размышляет о своих недавних достижениях и просит совета у своей коллеги относительно того, каково это – вступать в новый этап жизни, отмечая 20-летие», - сообщают в издании.

Кроме того, в Instagram редакция издания цитирует слова Андерсон о Депп, называя ее красоту уникальной.

«Лили-Роуз красива душой. Ее красота уникальна. Она выглядит абсолютно невинной, но в то же время она достаточно мудра», - сообщила Памела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от V Magazine (@vmagazine) 25 Окт 2018 в 6:31 PDT

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