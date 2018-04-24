Дочь актера Юэна Макгрегора снялась для журнала Playboy

22-летняя дочь шотландского актера Юэна Макгрегора Клара снялась для популярного мужского глянцевого журнала Playboy.

"В старшей школе я действительно отвернулась от актерского мастерства, - говорит Клара в интервью. - Я говорила, что буду фотографом, буду по обратную сторону объектива. В 12 лет я переехала в Лос-Анджелес, где Голливуд, и все, что меня спросили, было: "Ты собираешься делать то же, что делает твой отец?" Я возмущалась. И подумала: "Нет! Я не собираюсь делать то, что он делает! Я буду находиться за камерой". А потом я поступила в колледж и спросила себя: "Почему ты так упряма в этом отношении?" Я была недовольна обучением фотографии, поэтому перешла на факультет изучения фильмов, а затем пошла на актерское мастерство и влюбилась в него".

Будучи дочерью знаменитости, девушка не пытается пользоваться славой своего отца. "Я думаю, что мне нужно проделать много работы, - говорит она. - Мне помогает то, что в детстве я смотрела отличные фильмы и видела, как мой отец любит свою работу. Все это способствовало любви к кино, но это определенно не передало мне его мастерство".

Клара - старшая из четырех детей Макгрегора и его бывшей жены, Евы Мавракис. Юэн и Ева развелись в прошлом году после 22 лет брака.

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