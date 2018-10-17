Дикий Запад. Джиджи Хадид представила тренды осени в новой фотосессии

Супермодель Джиджи Хадид снялась в стильной фотосессии для октябрьского номера американского Vogue.

23-летняя американская модель позировала лондонскому фотографу Полу Ветереллу в осенних образах, вдохновленных американским Западом.

В частности, героиня съемки примерила ключевые тренды сезона, включая грубые ковбойские ботинки, клетчатые блузы, твидовые пиджаки и длинные юбки из новых коллекций таких премиальных брендов, как Calvin Klein, Ralph Lauren, Isabel Marant, Fendi и Dior.

По данным редакции издания, модная фотоистория была посвящена тому, как стиль американского Запада повлиял на современную моду:

«Мода по-прежнему отдает дань уважения американскому Западу. Совсем недавно его знаковые детали получили новое дыхание благодаря изысканным тканям и современным силуэтам, которые сделали вестерн сочетанием скромности и роскоши, присущей haute couture. На этих снимках Джиджи Хадид прогуливается по дикой местности, но в центре Манхэттена», - отметили в редакции Vogue, описывая фотосессию Хадид.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook