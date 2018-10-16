Держатся за руки и счастливо улыбаются. Новый совместный выход Дональда и Мелании Трамп

Дональд и Мелания Трамп вместе появились на публике впервые после интервью первой леди об изменах мужа.
Президент США и первая леди были запечатлены у Белого дома. Супруги держались за руки и счастливо улыбались, направляясь на борт частного самолета.
Помахав фотографам, Дональд и Мелания Трамп улетели во Флориду, где накануне прошел ураган Майкл.
Отметим, несколькими днями ранее было представлено интервью телекомпании Эй-би-си, в котором Мелания Трамп впервые прокомментировала измены мужа. Первая леди Америки заверила, что ее отношения с супругом прочные и добавила, что считает информацию в прессе слухами и спекуляциями, на которые не стоит обращать внимания:
«Конечно, это не всегда приятно, но я знаю, что правильно, а что – нет. Я знаю, что правда, а что – откровенная ложь. У нас все хорошо. Всего это лишь спекуляции медиа, сплетни. Я – мать и первая леди. У меня есть более важные дела, о которых нужно думать и которые нужно реализовывать. У меня другие приоритеты», - заявила она.
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