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Дело в шляпе. Синди Кроуфорд снялась в модной фотоистории для юбилейного номера испанского Vogue

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Кроуфорд снялась в новой фотосессии для испанского Vogue
© Vogue

Кроуфорд снялась в новой фотосессии для испанского Vogue

Американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue, который отмечает 30-летие.

52-летняя легенда мировой индустрии моды появилась на страницах спецвыпуска издания в образах из новых коллекций премиальных брендов, включая Saint Laurent, Ralph Lauren, D&G и Marc Jacobs.

Автором новых снимков с Кроуфорд выступил известный аргентинский фотограф Себастьян Фаена, который снимал супермодель на живописном берегу у моря.

На своей странице в Instagram Кроуфорд поздравила испанский Vogue с 30-летием, а также сообщила, что была главной героиней первого выпуска глянца в далеком 1988 году:

«Не могу поверить, что украшала самый первый номер испанского Vogue в 1988 году и сегодня мы отмечаем его 30-летие! Я польщена тем, что вернулась на обложку свежего номера журнала – на этот раз, попав в объектив Себастьяна Фаена», - написала звезда, опубликовав три разные обложки юбилейного номера глянца.

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

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Публикация от Vogue España (@voguespain)

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