Дело в шляпе. Синди Кроуфорд снялась в модной фотоистории для юбилейного номера испанского Vogue

Американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней юбилейного номера испанского Vogue, который отмечает 30-летие.
52-летняя легенда мировой индустрии моды появилась на страницах спецвыпуска издания в образах из новых коллекций премиальных брендов, включая Saint Laurent, Ralph Lauren, D&G и Marc Jacobs.
Автором новых снимков с Кроуфорд выступил известный аргентинский фотограф Себастьян Фаена, который снимал супермодель на живописном берегу у моря.
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На своей странице в Instagram Кроуфорд поздравила испанский Vogue с 30-летием, а также сообщила, что была главной героиней первого выпуска глянца в далеком 1988 году:
«Не могу поверить, что украшала самый первый номер испанского Vogue в 1988 году и сегодня мы отмечаем его 30-летие! Я польщена тем, что вернулась на обложку свежего номера журнала – на этот раз, попав в объектив Себастьяна Фаена», - написала звезда, опубликовав три разные обложки юбилейного номера глянца.
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