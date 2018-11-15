Через маску вы наиболее раскрываете себя. Венсан Кассель снялся для обложки L'Officiel Hommes

Французский актер Венсан Кассель снялся для обложки ноябрьского номера журнала L'Officiel Hommes.

Автором фотосета стал фотограф Сатоши Саикуса. Для сьемок были использованы преимущественно вещи из коллекции бренда BOSS – свитера, тренчи, пальто и брючные костюмы.

Кассель не только продемонстрировал ключевые образы осенних трендов мужской моды, но и дал большое интервью профессору философии и телеведущему Рафаэлю Энтховену. В нем актер вместе с Энтховеном рассуждает о своих ролях и о коллегах по цеху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L'Officiel Hommes (@lofficielhommes) 23 Окт 2018 в 9:58 PDT

Кассель говорит, что актерство – это «готовность хотеть быть кем-то другим и, тем самым, пытаться найти себя». «Я считаю, что через маску вы наиболее раскрываете себя», - добавляет он.

На вопрос о том, каким актером он себя считает – актером-хамелеоном (неузнаваемы в каждой роли) или актером-солнцем (воплощают роли, оставаясь собой) – Кассель отвечает: «Видит Бог, я прилагаю усилия, чтобы вы меня не узнали! Быть актером - это использовать то, кем мы являемся, кем мы хотели бы быть, и кем мы боимся стать. Все это всегда связано с вашей собственной чувствительностью. Вы играете со своими струнами».

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