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Большой всплеск. Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии

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Астафьева показала сексуальные фото
© Instagram

Астафьева показала сексуальные фото

Украинская певица, солистка группы NikitА Даша Астафьева показала кадры из новой откровенной фотосессии.

На снимках, опубликованных в Instagram, 33-летняя звезда позирует в бюстгальтере в воде под прозрачной тканью. Автором новых кадров выступил украинский фотограф Илья Ратман, который и ранее снимал певицу в сексуальных фотосессиях.

Поклонники Астафьевой восхитились ее красотой и в комментариях к новым фото засыпали ее комплиментами:

«Секси», «Какие фото! Спасибо, Даша», «Очень сексуально», - пишут в Сети.

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Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

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Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Напомним, ранее Астафьева опубликовала в Instagram раритетное фото из личного архива, сделанное 13 лет назад. На фото 20-летняя Астафьева изображена с длинными темными волосами в леопардовом платье.

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