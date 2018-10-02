Большой всплеск. Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии

Украинская певица, солистка группы NikitА Даша Астафьева показала кадры из новой откровенной фотосессии.
На снимках, опубликованных в Instagram, 33-летняя звезда позирует в бюстгальтере в воде под прозрачной тканью. Автором новых кадров выступил украинский фотограф Илья Ратман, который и ранее снимал певицу в сексуальных фотосессиях.
Поклонники Астафьевой восхитились ее красотой и в комментариях к новым фото засыпали ее комплиментами:
«Секси», «Какие фото! Спасибо, Даша», «Очень сексуально», - пишут в Сети.
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Напомним, ранее Астафьева опубликовала в Instagram раритетное фото из личного архива, сделанное 13 лет назад. На фото 20-летняя Астафьева изображена с длинными темными волосами в леопардовом платье.
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