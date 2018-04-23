Блондинка в деле. 50-летняя Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии

Американский секс-символ Памела Андерсон снялась в новой фотосессии для издания Intimately Magazine.

На черно-белых кадрах 50-летняя актриса и фотомодель появилась в женственных образах, примерив легкие летние платья, кокетливый ромпер с крупными дотсами и облегающие бодисьюты. По данным издания, главной темой фотосессии стала вневременная красота и соблазнительность, присущая Андерсон.

В интервью с Intimately Magazine звезда прокомментировала свой возраст, признавшись, что для нее это не более, чем просто цифра:

«Я не веду счет прожитым годам и не одержима возрастом. Жизнь продолжается, и мы постоянно учимся, меняемся. Так мы остаемся вечно молодыми и любопытными. Чем больше времени у нас есть – тем больше возможностей. Я смотрю на новое поколение и понимаю, что они застряли в своих Instagram, Snapchat или в видеоиграх. Они слишком заняты этими глупостями, но это пустая трата времени. Боритесь с этим! Боритесь ради любви, ведь именно она делает нас живыми», - говорит Андерсон.

На вопрос о том, что бы Андерсон хотела изменить в своем прошлом, она отвечает не раздумывая:

«Если быть честной, я не помню своего прошлого, ведь я слишком занята и увлечена своей сегодняшней жизнью. Конечно, самой своей большой гордостью и самым большим достижением я считаю своих детей – они потрясающие! Я всегда хотела помогать животным и людям. Я всегда знала, что проживу безумную жизнь. По своей сути я одиночка и чувствую себя одинокой даже тогда, когда нахожусь в толпе людей. Я никогда не боялась рисковать и всегда шла на встречу невероятным приключениям. И сегодня я нахожусь на юге Франции – я не знаю, как я сюда попала и, главное, зачем. Я не знаю, что будет завтра, но это для меня не имеет значения. Я живу сегодня», - признается звезда.

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