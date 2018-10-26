Без предела. Ким Кардашьян снялась обнаженной

Американская знаменитость Ким Кардашьян снялась обнаженной для юбилейного номера журнала Richardson Magazine.
Звезда реалити-шоу и светская львица появилась на обложке глянца, который отмечает 20-летие, в белоснежных стрингах и позировала топлесс, в то время как ее обнаженную грудь прикрывал лишь номер издания - A9.
Автором провокационного фотосета, в котором Кардашьян позирует преимущественно без одежды, выступил культовый американский фотограф Стивен Кляйн, известный своими провокационными фотоработами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В описании съемки для юбилейного номера Richardson Magazine называет Кардашьян знаменитостью, которая вызывает весь спектр эмоций – от любви до ненависти.
«Ким К – типичный пример знаменитости, которую мы все любим ненавидеть и ненавидим любить», - сообщается на официальном сайте издания.
Смотрите также
Смотрите также
- Это перебор. Ким Кардашьян возмутила интернет голым фото
- 2 млн лайков. Ким Кардашьян опубликовала школьное фото
- Почти порно. В Сети обсуждают провокационное селфи Ким Кардашьян
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования