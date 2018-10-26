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Без предела. Ким Кардашьян снялась обнаженной

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Кардашьян удивила новым откровенным фотосетом
© Richardson Magazine

Кардашьян удивила новым откровенным фотосетом

Американская знаменитость Ким Кардашьян снялась обнаженной для юбилейного номера журнала Richardson Magazine.

Звезда реалити-шоу и светская львица появилась на обложке глянца, который отмечает 20-летие, в белоснежных стрингах и позировала топлесс, в то время как ее обнаженную грудь прикрывал лишь номер издания - A9.

Автором провокационного фотосета, в котором Кардашьян позирует преимущественно без одежды, выступил культовый американский фотограф Стивен Кляйн, известный своими провокационными фотоработами.

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Публикация от ʀɪᴄʜᴀʀᴅsᴏɴ (@richardsonworld)

В описании съемки для юбилейного номера Richardson Magazine называет Кардашьян знаменитостью, которая вызывает весь спектр эмоций – от любви до ненависти.

«Ким К – типичный пример знаменитости, которую мы все любим ненавидеть и ненавидим любить», - сообщается на официальном сайте издания.

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