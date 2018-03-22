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Беременная Хлое Кардашьян снялась в объективе украинского фотографа

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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
© khloekardashian/Instagram

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Светская львица, модель и бизнесвумен Хлое Кардашьян, которая совсем скоро станет мамой, снялась в чувственной фотосессии украинского фешн-фотографа и режиссера клипов Саши Самсоновой.

Средняя сестра из клана Кардашьян-Дженнер 33-летняя Хлое решила запечатлеть последние моменты своей первой беременности. Ребенок Хлое Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона должен появиться на свет буквально через две недели. Уже известно, что у пары родится девочка.

Такой интимный момент, как фотосессия на последних сроках беременности, Хлое Кардашьян доверила украинскому фотографу, проживающему в американском Лос-Анджелесе, Саше Самсоновой. На черно-белом снимке Хлое изображена в красивом кружевном белье и длинной шелковой накидке.

Отметим, что Саша Самсонова не впервые фотографирует представителей семейства Кардашьян-Дженнер. Ранее фотограф часто сотрудничала с младшими сестрами Хлое – Кендалл и Кайли Дженнер.

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