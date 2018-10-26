Бахрома и сапоги-ботфорты. Кендалл Дженнер показала тренды осени в fashion-съемке

Американская супермодель Кендалл Дженнер стала главной героиней октябрьского номера Elle Франция.
22-летняя звезда предстала на страницах французского глянца в стильных осенне-зимних образах, продемонстрировав ключевые тренды текущего сезона.
В частности, Дженнер позировала в нарядах из овчины, замши и бархата, примерив стильные сапоги-ботфорты, брюки с бахромой, брючные костюмы и классические рубашки в миксе с оверсайз-свитером или объемным пиджаком.
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Кроме того, Дженнер снялась в новой фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой и поспешила поделиться свежими кадрами на своей странице в Instagram.
На снимках супермодель появляется в спорном образе. Так, Дженнер позировала Самсоновой в провокационных позах в откровенном латексном бодисьюте и колготах с логотипом Louis Vuitton.
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Отметим, ранее журнал Vogue оказался в центре скандала, опубликовав снимки Кендалл Дженнер с прической в африканском стиле. В своем Instagram издание опубликовало два промо-снимка для CFDA (Совета модельеров Америки) и Vogue Fashion Fund, для которого позировали модели Кендалл Дженнер и Имаан Хаммам.
На фотографиях Дженнер позирует с прической в стиле афро: с кудрями и большим объемом, а Хаммам - с выпрямленными волосами.
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