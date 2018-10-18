Angels. Белла Хадид и Адриана Лима снялись обнаженными для фотокниги

Американская топ-модель Белла Хадид и бразильская супермодель Адриана Лима приняли участие в эротической съемке известного фотографа Рассела Джеймса.
В Сети опубликованы откровенные кадры с моделями, которые позируют без одежды.
Снимки были сделаны для фотокниги Джеймса под названием Angels, которая включила в себя различные пикантные кадры с наиболее популярными моделями современной индустрии моды.
Отметим, ранее также была опубликована фотосессия с Кендалл Дженнер для фотокниги Джеймса. Снимки, на которых известная модель появилась полностью обнаженной, позируя верхом на лошади и на пляже, не должны были увидеть свет раньше релиза фотоальбома, однако утекли в Сеть.
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