Губернатор в большом городе. Актриса Синтия Никсон рассказала о своем пути в большую политику

Популярная актриса Синтия Никсон, которая стала известной благодаря роли Миранды в сериале Секс в большом городе, рассказала изданию New York Magazine о решении баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.

Никсон рассказала, что главной причиной решения идти в политику является нынешний президент США Дональд Трамп. Как и многие либералы, актриса была потрясена итогами выборов в 2016 году, и выходов на женские марши оказалось для нее недостаточно. "Было такое ощущение, что политика теперь стала очень персональной, как никогда раньше, - сказала она. - Чувствовалось, что если мы хотим бороться с повесткой Трампа, нам действительно нужно было сделать все возможное. Включая участие в выборах".

Фото: New York Magazine

Актриса говорит, что действующий губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо – это "Трамп на ее заднем дворе". "(Губернатор) позиционирует себя прогрессивным чемпионом, но на самом деле это далеко от истины, - сказала Никсон. - Он сократил налоги для самых богатых, и урезал услуги для всех остальных. Он потерял 25 млрд долларов государственных доходов".

Никсон и ее друзья часто обсуждали возможного кандидата с прогрессивной повесткой дня для борьбы с Куомо. Последние годы, говорит Никсон, ее часто просили подумать о том, чтобы взять на себя эту роль, но она всегда отказывалась.

Но весной этого года актриса решила, что не может оставаться в стороне, и 19 марта начала свою кампанию, выпустив домашнее видео, снятое в ее гостиной. "Я думаю, то, что мы узнали в 2016 году, мы не можем воспринимать как нечто само собой разумеющееся", - говорит сегодня Никсон.

"В течение трех недель предвыборной кампании Никсон превратилась в другую особу - либеральную крестную фею, излучающую теплоту и сопереживание, отсутствующие в нынешнем политическом ландшафте, не говоря уже о личности ее оппонента", - пишет издание.

Никсон говорит, что незнакомые люди часто подходят к ней на улице: "Афроамериканские женщины в частности. Я помню разговор с афроамериканской женщиной в супермаркете, и она говорила, что она моя поклонница и все такое. Это было похоже на то, будто мы были шпионами в шпионском фильме, и она сказала: "Я хочу, чтобы вы знали, что я голосую, не только на президентских выборах".

"Темнокожие женщины - хребет Демократической партии, - говорит актриса. - Посмотрите, что сделали темнокожие женщины в Алабаме. Посмотрите, как они поддерживали Хиллари Клинтон так, как не делали белые женщины".

Фото: Marco Grob / New York Magazine

Когда дочь Никсон пошла в детсад в 2001 году, актриса познакомилась с Альянсом за качественное образование - организацией, которая выступает за расширение и справедливое распределение школьного финансирования. В Альянсе Никсон встретила будущего партнера, активистку Кристину Маринони. Этот период актриса описывает как тот, в котором она нашла свой голос. "Было очень приятно, что после долгих лет озвучивания слов других людей, я выражаю наконец свои мысли", - сказала она.

Именно Маринони поощряла Никсон к решению принять участие в кампании. "Я занимаюсь такой работой всю свою жизнь, и иногда вы начинаете видеть вещи очень зашорено, - вспоминает Кристина. Но Синтия обладает способностью просто нащупывать пульс, говоря: "Нет, это суть проблемы, и именно так мы должны ее решать". И доносить это людям, которые не привыкли слушать".

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