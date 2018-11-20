Украинка из рейтинга BBC. 66-летняя Лариса Михальцова рассказала НВ о диетах, генетике и разнообразии в модельном бизнесе

66-летняя украинка Лариса Михальцова вошла в список BBC 100 Women - самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира. В этом году в списке есть представительницы более 60 стран, в возрасте от 15 до 94 лет, разных профессий и видов деятельности.

Рядом с жительницей села Калиновка Николаевской области в списке есть и всемирно известная писательница Исабель Альенде, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, дочь Билла Клинтона Челси.

Лариса Михальцова рассказала Радио НВ о том, как узнала хорошую новость, и о своем отношении к миру модельной красоты.

По ее словам, весть о попадании в BBC 100 Women ей сообщил муж: «Это было вчера, приехал муж с работы и говорит: «Есть повод налить в фужеры вина». Думаю, мало ли что может быть, у него тоже работа интересная. А он мне говорит, что я вошла в сотню женщин. Я восприняла это как награду за то, что я до сих пор делала, как я жила и работала».

«Все женщины кому-то подражают, с кого-то берут пример. А у меня были свои идеалы, на которые я пыталась равняться. Это и Софья Ковалевская, и Майя Плисецкая, и Галина Вишневская, и сейчас Кармен Делль`Орефиче, с которой меня сравнивают. И таких женщин в мире много, и когда читаешь о них и слышишь, это вдохновляет тебя на какие-то действия, на труд, на поиск. И дает силы жить и творить», - рассказала Михальцова о своих идеалах среди женщин.

По ее словам, в свои 66 лет она весит 55 кг при росте 175 см и имеет почти классические модельные параметры: 90-65-90. «Самое первое и главное - это генетика. - говорит Михальцова. - Но когда смотришь фотографии школьных и студенческих лет, то видишь изменения. Как говорят: женщина как хорошее вино, с возрастом в ней появляются новые черты. Я сейчас более «сухая», как говорят по-модельному. Потому что не сижу на месте: в классе я постоянно хожу, дирижирую, поправляю ученикам инструмент, спину, руки, подбородок, пою, танцую. Одним словом, сумасшедшая!»

Что касаетсся рациона здесь украинская модель является сторонницей умеренности и домашних продуктов. «У меня есть такая возможность иметь домашние яйца, мы выращиваем фрукты. С картошкой не повезло, томаты тоже не родили, но красное вино у нас не исчезает», - говорит Лариса.

Михальцова вспоминает, что ее первые модельные фото были сделаны с баяном из-за стремления привлечь внимание к своему любимому инструменту: «Первые фотографии были сделаны Николаем Яковлевым, ему большой поклон, что он меня увидел именно такой. А баян я сама предложила, ибо он стал не слишком популярным инструментом, и мне хотелось убить двух зайцев: прорекламировать и себя, и свой любимый инструмент. К тому времени я была с красным Weltmeister, сейчас у меня Юпитер - это инструмент мечты, с которым я не расстаюсь».

Она отмечает, что несмотря на привлекательность модельного бизнеса, некоторые его правила ей совсем не по вкусу. «Модельная линия моей жизни привлекает, но, между нами говоря, не совсем меня устраивает. Потому что модель - это надо молчать, терпеть и ждать результата. А у меня 40-летний педагогический стаж, и я привыкла поучать и вовсе не молчать. Это меня всегда так сковывает, я натура артистическая и люблю поговорить», - говорит Михальцова.

При этом ей нравится то, что сейчас мир моделей становится все более разнообразным. «Среди моделей моего возраста - он называется элегантным - приглашают женщин не только высоких и худых. Я вижу на подиумах и небольших, и не совсем стройных, разных женщин. Это то, что я видела во Франкфурте: девочки совершенно разные, и белые, и маленькие, и средние. И когда их отдают в руки мастерам, стилистам, визажистам, парикмахерам, то всегда получается очень красивая картинка. Поэтому надо действовать, верить в себя, посмотреть на себя со стороны, не жалеть на себя времени и денег. И пусть мужчины нами восхищаются!»

Фото: Юлия Боярина

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