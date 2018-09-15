Джастин Бибер женился

Для обоих это первый брак

В пятницу 14 сентября 24-летний канадский поп-певец Джастин Бибер и 21-летняя топ-модель Хейли Болдуин зарегистрировали брак в суде Нью-Йорка, сообщает People.

Джастин и Хейли начали встречаться три года назад, однако через пару месяцев разорвали отношения. Бибер завел роман с певицей Селеной Гомес, они дважды расставались и снова сходились. В конце концов, Джастин решился на восстановление отношений Хейли. Впервые пару заметили вместе в конце мая, а в июле они уже повенчались.

Photo: Splash News

Для обоих это первый брак, свадебного торжества пока не было. Молодожены планируют венчание в церкви. Хейли хочет сыграть свадьбу в лесу - в США это сейчас в моде.

Photo: Splash News

Как сообщалось ранее, Джастин Бибер расплакался во время прогулки со своей невестой.

Джастин и Хейли уже успели приобрести двухэтажный особняк на берегу озера Пуслинч в родной для Бибера Канаде. Дом площадью 836 квадратных метров обошелся влюбленным в пять миллионов долларов.