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Акции Snapchat упали на 800 миллионов из-за предложения отшлепать Рианну

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Рианна

Рианна

После жалобы певицы Рианны акции социальной сети Snapchat обвалились на 4%, понизив рыночную стоимость компании на 800 миллионов долларов, сообщает CNN.

Snapchat выпустило рекламу игры для смартфонов, в которой пользователям предлагали на выбор отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна.

В 2009 году бойфренд Рианны Крис Браун избил ее и душил. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

"Вы потратили деньги на то, что намеренно унижает и высмеивает жертв бытового насилия!" - обратилась Рианна к компании Snapchat, которая была вынуждена извиниться и удалить рекламу.

В феврале американская модель Кайли Дженнер обрушила акции Snapchat на 1,3 миллиарда долларов с помощью одного твита.

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