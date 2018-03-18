Акции Snapchat упали на 800 миллионов из-за предложения отшлепать Рианну

После жалобы певицы Рианны акции социальной сети Snapchat обвалились на 4%, понизив рыночную стоимость компании на 800 миллионов долларов, сообщает CNN.

Snapchat выпустило рекламу игры для смартфонов, в которой пользователям предлагали на выбор отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна.

В 2009 году бойфренд Рианны Крис Браун избил ее и душил. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

"Вы потратили деньги на то, что намеренно унижает и высмеивает жертв бытового насилия!" - обратилась Рианна к компании Snapchat, которая была вынуждена извиниться и удалить рекламу.

В феврале американская модель Кайли Дженнер обрушила акции Snapchat на 1,3 миллиарда долларов с помощью одного твита.