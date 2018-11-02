Вопрос-ответ: три быстрых интервью с Джамалой, ONUKA и Дмитрием Шуровым

Слушатели много знают о творчестве музыкантов, однако часто не имеют возможности узнать об их жизни, интересах и предпочтениях. Мы поставили трем гостям Радио НВ - Джамале, Нате Жижченко (ONUKA) и Дмитрию Шурову (Pianoбой) - несколько нестандартных вопросов.

1. Джамала о любви к морю, стрессах, сне и секретах успеха.

Интервью с Джамалой в эфире Радио НВ можно посмотреть здесь.

2. Ната Жижченко о сериалах, которые она смотрит на английском языке (!), идеальном завтраке, отношении к искусству и засилье рекламы.

Интервью с лидером группы ONUKA в эфире Радио НВ можно посмотреть здесь.

3. Дмитрий Шуров о guilty pleasure, американских рэпперах и "плохом" Киеве.

Интервью с лидером проекта Pianoбой в эфире Радио НВ можно посмотреть здесь.

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