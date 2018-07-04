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Первый день Atlas Weekend 2018 сквозь объектив НВ: репортаж, опрос гостей и видео 360

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Atlas Weekend via Facebook

Atlas Weekend via Facebook

Во вторник, 3 июля, на территории киевского ВДНХ открылся музыкальный фестиваль Atlas Weekend. 

Первый бесплатный день фестиваля посетили более 150 тысяч человек. Кроме нескольких сцен для гостей Atlas Weekend обустроили многочисленные зоны отдыха и фуд-корты.

 

 

Вот как выглядит территория фестиваля в 360 градусах.

 п.с. чтобы "оглядеться по сторонам", перемещайтесь по видео мышкой.

 

 

Во время прогулки мы спросили у гостей Atlas Weekend, каких артистов они пришли послушать и чего не хватает фестивалю. Также мы попросили их напеть песню Олега Винника (который был хедлайнером первого дня фестиваля) и рискнули задать шуточный вопрос: Олег Винник или Верка Сердючка?

 

 

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