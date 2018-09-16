Знаменитую актрису, бесследно исчезнувшую три месяца назад в Китае, могла похитить Коммунистическая партия - CNN

В Китае пропала самая высокооплачиваемая актриса страны 36-летняя Фань Бинбин, сыгравшая в фильмах Люди Икс и Железный человек. Последний раз она дала о себе знать в июне, написав на своем аккаунте в социальной сети о том, что отправилась в детскую больницу в Тибет. По версии CNN, актрису могла похитить Коммунистическая партия Китая.

В Китае знаменитых актеров облагают большими налогами. Поэтому полиция предположила, что Фань скрывается от уплаты налогов.

Схема уклонения известна в Китае как "контракт Инь и Ян". Звезды подписывают два договора, белый и серый. По одному платятся налоги, по другому начисляется основная сумма. По информации Global Times, подобной схемой пользовалась Фань.

Так, по белому контракту с киностудией Фань Бинбин получила за четыре дня съемок 1,5 миллиона долларов, по серому - 8 миллионов долларов.

Правительство объявило о начале расследования, но официальных обвинений в ее адрес не предъявляла.

CNN выдвинула предположение, что актрису могла похитить Коммунистическая партия.

"Если вы миллиардер, то от этого можно получать определенное удовольствие, но при этом ни в коем случае нельзя нарушать пределы, установленные Коммунистической партией Китая", - сказал CNN австралийский кибер-аналитик Фергюс Райан.