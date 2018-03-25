Вдумчивое питание. Пять научно доказанных способов сбросить лишний вес

Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Департамента общественного здравоохранения в Северной Каролине опубликовали доклад о том, как вдумчивое, осознанное питание позволяет похудеть и удерживать желаемый вес.

Многие из нас едят перед телевизором или во время приема пищи листают ленту соцсетей. Однако американские ученые утверждают, что это негативно сказывается на фигуре. Ключом к потере лишнего веса является вдумчивое питание – полная сосредоточенность на том, как и что мы едим, пишет Woman's Health.

Чтобы научиться питаться осознанно, следуйте пяти научным советам:

1. Наполняйте тарелку растительными белками. Такими, как бобовые. Такая пища обеспечивает длительное чувство сытости, к тому же, употребляя в пищу бобовые, практически невозможно переесть.

2. Ешьте в течение как минимум 20 минут. Многие из нас привыкли спешить и съедать весь обед за пять минут. Но такой подход к питанию неправильный. Старайтесь делить еду на более мелкие части и есть вдумчиво, не спеша, ощущая вкус и аромат пищи. Чувство сытости приходит со временем, и если выделять на прием пищи хотя бы 20 минут, насыщение может прийти раньше, и вы не наберете лишних калорий.

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3. Задайте себе вопрос, действительно ли вы хотите есть. Иногда желание поесть вызвано не естественной потребностью организма, а стрессом. Сосредоточьтесь и дайте самому себе ответ на вопрос, действительно ли вы голодны или же вы хотите "заесть" нервное напряжение. Возможно, прежде чем открывать холодильник, стоит попробовать помедитировать, заняться йогой, записать свои мысли в дневник или просто глубоко вдохнуть.

4. Получайте от еды наслаждение. Убедитесь, что каждый укус приносит вам удовольствие, что вам действительно приятно и вкусно. Как только вы перестанете ощущать наслаждение от еды, остановитесь и прекратите прием пищи.

5. Не ешьте во время работы, чтения или просмотра телевизора. Во время еды старайтесь ни на что не отвлекаться. Ученые доказали, что вдумчивое питание без посторонних факторов позволяет сбросить около 5% веса за несколько месяцев.

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