В Нью-Йорке умер создатель комикса о Человеке-пауке Стив Дитко

В Нью-Йорке, США, в 90-летнем возрасте умер Стивен Дитко – один из создателей и авторов комиксов студии Marvel о Человеке-пауке, Докторе Стрэндже и ряда других. Об этом сообщает CNN.

По информации департамента полиции Нью-Йорка, 29 июня Дитко нашли мертвым в его квартире на Манхэттене.

При жизни художник также работал на комикс-студию DC, где трудился над созданием таких персонажей, как Вопрос, Голубой жук, Ястреб и Голубь.

"Грустно слышать о кончине легендарного художника и автора Стива Дитко. Возлюбленные поколениями, его творчество было необычным для величия Керби (автор комиксов, создатель Халка, Капитана Америка и других персонажей – прим. ред.) и помогало обеспечить раннюю визуальную лексику в противовес силе и влиянию Керби", – написал креативный директор студии DC в Twitter.

Sad to hear of the passing of the legendary artist and creator Steve Ditko. Beloved for generations-- his work was the Quirky to Kirby's Majesty and helped provide the early visual vocabulary in counterpoint to Kirby's power and influence. 1/3 pic.twitter.com/GvH8Mcrxg6