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Умерла заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова

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Юлия Волчкова
Юлия Волчкова/Facebook

Юлия Волчкова

После продолжительной болезни в 44-летнем возрасте умерла заслуженная артистка Украины, актриса Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

"Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о дате и месте проведения похорон уточнятеся.

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