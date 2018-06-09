Trooping the Colour: Как проходил парад в честь дня рождения королевы Елизаветы

Британская королева празднует день рождения дважды в год

Сегодня, 9 июня, в Великобритании состоялся праздничный парад Trooping the Colour по случаю дня рождения британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ВВС.

На церемонии приняли участие около тысячи военных. В параде впервые принял участие военный в тюрбане вместо традиционной медвежьей шапки королевской гвардии – 22-летний сикх из Пенджаба.

Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и жена принца Чарльза герцогиня Корнкольска Камилла прибыли вместе на одном экипаже. Принцы Уильям и Чарльз прибыли на парад верхом.

К параду также присоединились принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в прошлом месяце. Они вернулись с медового месяца, чтобы принять участие в мероприятии.

Отмечается, что британская королева празднует день рождения дважды в год. Елизавета II родилась 21 апреля. Во второй половине июня отмечается официальный день рождения монарха.